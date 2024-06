Exibição conta com intérpretes de libras e distribuição de pipoca e bebida - Mateus Carvalho / Clube de Cinema da Praça

Publicado 31/05/2024 19:17

O Clube de Cinema da Praça anuncia a segunda exibição da temporada em Queimados. Desta vez, o filme a ser apresentado é “Perlimps”, que mostra a aventura e fantasia de Claé e Bruô, agentes secretos de reinos rivais que precisam superar suas diferenças e unir forças para buscar os Perlimps, criaturas misteriosas capazes de encontrar um caminho para a paz em tempos de guerra. A exibição, gratuita, acontecerá no domingo (02/06), às 18h na Praça São Roque, que fica na Rua Nilópolis, s/nº. Classificação Livre.



As sessões do Clube de Cinema da Praça, programadas para acontecer sempre no primeiro domingo de cada mês até agosto, têm como objetivo ampliar o acesso ao cinema nacional, inserindo-os de forma integrada ao cenário cultural da Baixada Fluminense. Considerando ainda a participação do público em sua diversidade, a programação prevê sessões com classificação livre, além de contar com intérpretes de libras em todas as datas. Para completar, o evento conta com distribuição de pipoca e bebida, garantindo uma experiência completa de cinema ao ar livre ao público.



“É com grande alegria que damos continuidade ao Clube de Cinema da Praça, iniciativa que não é apenas uma celebração do cinema, mas também um convite para todas as pessoas do território se reunirem em praça pública para acessarem coletivamente produções nacionais. Para nós é muito gratificante contribuir com a garantia do acesso, da inclusão, do fortalecimento dos laços sociais, além de colaborar para a educação e o exercício da cidadania”, comenta Liz Córdova, produtora do Clube.



O "Clube de Cinema da Praça" é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura (@minc), Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (@sececrj), através da Lei Paulo Gustavo. Tem parceria com o Projeto Professor Fábio Castelano (@projetoprofessorfabiocastelano) e a Manequim Filmes (@manequimfilmes). Conta com apoio da Prefeitura Municipal de Queimados e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A produção é do Clube de Cinema da Praça.



Serviço:

Clube de Cinema da Praça em Queimados



Data: 02 de junho de 2024 (domingo)

Horário: 18h

Local: Praça São Roque

Endereço: R. Nilópolis - São Roque, Queimados - RJ, 26310-060

Classificação: Livre

Gratuito