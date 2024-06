Com o acusado também foram encontrados três carregadores e 44 munições - Divulgação / 24 BPM

Com o acusado também foram encontrados três carregadores e 44 muniçõesDivulgação / 24 BPM

Publicado 01/06/2024 00:04

Um homem foi preso por policiais do 24º Batalhão da Polícia Militar no Centro de Queimados por porte ilegal de arma de foto de uso restrito. O caso aconteceu na rua Laerte Acácio da Silva na noite de quinta-feira (30/05).

Durante abordagem dos policiais a um Fiat Palio, e feita a revista no veículo, a arma foi encontrada com o suspeito. Segundo os agentes, o homem foi indagado sobre a posse da arma, e este disse trabalhar com internet em área de influência de milícia no município, e que usava a arma para sua segurança. No veículo também foram encontrados três carregadores municiados e 44 munições.

O acusado foi conduzido à 55ª DP e, após apreciação, foi autuado no Art. 16-Lei 10.826/03, porte ilegal de arma de fogo, permanecendo preso a disposição da justiça.