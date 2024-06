As doses da vacina contra a paralisia infantil também estarão disponíveis até o dia 14 de junho - Divulgação / Prefeitura de Queimados

As doses da vacina contra a paralisia infantil também estarão disponíveis até o dia 14 de junhoDivulgação / Prefeitura de Queimados

Publicado 06/06/2024 21:01

Com objetivo de aumentar a cobertura vacinal, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (08/06) o Dia D contra a paralisia infantil (Poliomielite). A iniciativa acontece das 8h às 17h em todas as unidades de saúde do município para crianças maiores de 1 ano e menores de 5 (4 anos, 11 meses e 29 dias).

A ação integra a campanha nacional de mobilização e incentivo à vacinação que foi iniciada em maio deste ano e segue até o dia 14 de junho. As doses da vacina contra a paralisia infantil já estão disponíveis nos postos de saúde desde 25 de maio.

O Dia D tem por objetivo vacinar o público-alvo definido na campanha. “Estamos chegando ao final da campanha nacional e precisamos aumentar a cobertura vacinal da vacina no município. Com a implementação desse Dia D, temos a expectativa de atingir o maior número de pessoas possíveis, facilitando assim que o pai e a mãe, que trabalha durante a semana, consiga levar seu filho (a) para se imunizar", disse a secretária municipal de Saúde Betânia Pessoa.

Além do Dia D, a campanha seguirá em Queimados até o próximo dia 14 de junho. A vacinação durante a semana também é realizada em todas as unidades, das 9h às 16h.