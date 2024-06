Aulas acontecem aos sábados no bairro Valdariosa - Divulgação

Aulas acontecem aos sábados no bairro ValdariosaDivulgação

Publicado 14/06/2024 15:18

Os jovens de Queimados tem agora uma opção gratuita de preparação para o Enem. O município ganhou, no início do mês de junho, o Pré-Universitário Social Manoel Luiz Brasão. O projeto, instalado no bairro Valdariosa, é fruto de parceria entre o Instituto Parque Ipanema, o Esporte Clube Dom Bosco e a Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Este é um grande projeto educacional, que ganhou o nome do saudoso presidente do Parque Ipanema Brasão. É um apoio para que estes jovens possam tentar a faculdade pública, que é um sonho para muitos deles, que tiveram uma educação deficitária na escola pública. Todos sabem que há uma inversão: o filho do rico estuda em escola particular e depois faz a faculdade de graça, que são as melhores. O filho do pobre estuda em escola pública e depois não tem meios para passar para uma faculdade pública. Valdariosa é um bairro periférico de Queimados, uma área de interesse social, e ter uma oportunidade como essa é a certeza de um futuro melhor para muitos destes jovens”, explicou Paulo José Ferreira da Silva, o Dedé, um dos coordenadores administrativos do projeto.

Cerca de 50 alunos já foram selecionados e já iniciaram as aulas, que acontecem aos sábados. Beatriz Barros, de 24 anos, é uma das estudantes que aproveitou a oportunidade. Moradora do bairro Jardim da Fonte, está fazendo pré-vestibular pela primeira vez. Ela conheceu o projeto por meio de sua irmã, que é sócia do Instituto Ipanema.

“Apesar de já ter feito o Enem nos anos anteriores, estudando sozinha eu acabei não tendo nota suficiente para ingressar na faculdade que tanto almejo. Vi como uma grande oportunidade de ter um professor nos orientando nessa trajetória de aprendizado e vi como uma esperança também. Após ser selecionada, fiquei muito entusiasmada e logo no dia da inauguração, onde tive aula também, percebi o quanto os professores estão se dedicando, nos orientando, sendo prestativos, sanando nossas dúvidas. Torço muito para que ao fim do pré-vestibular possamos sair instruídos, lembrando que também precisamos nos esforçar, se dedicar nos estudos, pois a aprovação depende de nós também estudantes. Espero que esse projeto continue crescendo e alcançando outras pessoas também”, declarou Beatriz.