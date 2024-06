O Cartão Recomeçar é pago em parcela única de R$ 3 mil. O beneficiário pode usar como um cartão de débito - Divulgação / Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 12/06/2024 13:42

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Queimados entregam a partir desta quarta-feira (12/06), às 17h, os cartões Recomeçar para as famílias vítimas da chuva.

A entrega será feita no Teatro Metodista, que fica na rua Papagaio, s/n°, bairro Pacaembu. Para saber se está entre os contemplados, o morador deve verificar se o seu nome consta na lista aqui

O cartão só poderá ser retirado mediante apresentação de documento original com foto, além de CPF e comprovante de residência.

O Cartão Recomeçar, que é pago em parcela única de R$ 3 mil, ajuda as pessoas a superar os danos causados pelas chuvas. O beneficiário pode usar como um cartão de débito ao comprar móveis, eletrodomésticos da linha branca e material de construção.

Para que o Estado forneça o benefício, o município precisa decretar calamidade pública ou emergência nível II ou III. A família deve estar inscrita no Cadastro Único e ter renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos à época do ocorrido, além da comprovação de que o imóvel foi atingido e/ou os móveis danificados.