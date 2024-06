Público lotou o espaço do Reação Arena para assistir a primeira noite do evento Reação Jovem - Divulgação

Publicado 08/06/2024 14:07

O público lotou o espaço do Reação Arena, em Queimados, na sexta-feira (07/06) para assistir a primeira noite de louvores e orações do Movimento Reação Jovem, organizado pela união de mais de 60 igrejas da região. Além de bandas e músicos evangélicos locais, o primeiro dia do evento contou com apresentação do cantor gospel Paulo Neto, que agitou o público com os seus sucessos Tua Presença, Nunca Foi Sorte, entre outros louvores. De acordo com os organizadores, o primeiro dia do evento teve cerca de 4 mil pessoas.

O Movimento Reação Jovem foi organizado por uma comissão formada por líderes de diversas igrejas evangélicas do município com o objetivo de evangelizar adolescentes e jovens. Fenômeno na música gospel, o jovem intérprete e compositor Paulo Neto falou da emoção de participar do primeiro evento. “Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui no Reação Jovem, um movimento do povo de Deus, uma festa de resistência contra o mundo. Nós estamos aqui em uma grande batalha espiritual, pois muito gente vê uma festa, mas não vê a grande resistência no mundo espiritual para que eventos como este não aconteçam, mas eles não irão conseguir porque maior é o que está em nós, o Deus todo poderoso, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e eu creio neste Deus e eu creio que a resposta virá, em nome de Jesus”, falou Paulo Neto, que também tem sua origem na Baixada Fluminense.

O público, que lotou o evento desde o início da noite, elogiou a iniciativa. “Fiquei muito feliz com este movimento. Me fez lembrar a minha época de jovem, onde nós também tínhamos evangelismo de jovens. Foi muito bom ver este local lotado de pessoas adorando a Deus. É gratificante”, disse Andrea Vieira de Oliveira, de 50 anos, moradora do bairro São Roque e membra da Igreja Quadrangular do bairro Ponte Preta.

Outra que elogiou a iniciativa foi a jovem Sabrina Vieram, de 22 anos, moradora do bairro Vila do Tinguá e membra da igreja evangélica Bete Javeh de Queimados. “Hoje em dia tem muitos jovens perdidos no mundo e esse evento foi uma grande oportunidade para aproximar os jovens da palavra de Deus. Foi um evento muito necessário”, disse Sabrina.

Segunda noite com mais atrações neste sábado (08/06)

O segundo e último dia do Movimento Reação Jovem acontecerá neste sábado (08/06), tendo como atrações principais o cantor Theo Rubia e DJ Naudão. Com os sucessos Pode Morar Aqui, Eu Só Quero Tua Presença, Um Milhão de Anos, entre outros, Theo Rubia promete levantar a noite com mais adoração e orações. Já DJ Naudão não deve deixar ninguém parado ao som gospel de vários ritmos.