Competição reuniu crianças, jovens, adultos e idososDivulgação

Publicado 17/06/2024 23:57

O Ginásio Municipal Metodista de Queimados foi palco, no domingo (16/06), da segunda etapa do Campeonato Sulamericano de Jiu-Jitsu. Cerca de 500 atletas em 12 categorias diferentes competiram.

A competição contou com a participação dos melhores atletas da Liga Brasileira de Jiu-Jitsu Profissional. As categorias disputadas foram: Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Infanto-Juvenil, Juvenil, Adulto, tanto no masculino quanto no feminino.

Além de atletas de diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro, a competição contou com a participação de competidores queimadenses.