Quissamã assina ação pública contra concessionária de energia - Foto: Gabriel Macedo

Quissamã assina ação pública contra concessionária de energia Foto: Gabriel Macedo

Publicado 28/11/2023 12:42

Quissamã - A prefeita Fátima Pacheco participou segunda-feira (27) do ato de assinatura de uma ação pública contra a concessionária de energia Enel, no Teatro Municipal de Niterói. O acordo foi assinado pelos 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro atendidos pela empresa, que se mobilizam devido a quedas recentes de energia elétrica. Os municípios ainda propuseram a apresentação de um plano de investimento e de ações pela Enel.

Prefeitos, vice-prefeitos e representantes dos municípios darão entrada em uma ação coletiva contra a empresa e vão enviar cartas de manifestação de repúdio à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e ao Ministério de Minas e Energia. É a primeira vez que representantes de todas as cidades se reúnem para uma ação coletiva contra uma concessionária.

"A união dos municípios é importante para garantir um serviço de qualidade por parte da concessionária. Essa ação fortalece o debate. A energia elétrica é essencial para o funcionamento de uma cidade, do comércio, das unidades hospitalares, transporte, todos os setores. Não podemos ficar sem esse serviço", disse a prefeita Fátima Pacheco, que também é presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

Das Regiões Norte e Noroeste Fluminense, também participaram os prefeitos Welberth Rezende (Macaé); Léo Pelanca (Italva); Paulo Sérgio Cyrillo (Bom Jesus do Itabapoana); e Roninho (Aperibé). O encontro contou com a participação do prefeito de Niterói, Axel Grael; deputado federal Max Lemos; presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), o deputado estadual Thiago Rangel; além de representantes da Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar e demais cidades atendidas pela Enel no Estado.A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km².