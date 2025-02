Parceria entre Quissamã e Instituto BW fortalece resgate de animais silvestres - Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2025 15:19 | Atualizado 04/02/2025 15:25

Quissamã - Quissamã deu mais um passo na proteção da fauna silvestre ao firmar, na terça-feira (4), uma parceria estratégica com o Instituto BW. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, reforça o compromisso do município com a preservação ambiental e o bem-estar dos animais resgatados.

Com o acordo, animais silvestres capturados na cidade passarão a ser encaminhados para o Instituto BW, onde receberão cuidados especializados antes de serem reinseridos na natureza. A medida garante que o resgate e a reabilitação sejam feitos de forma técnica, aumentando as chances de sobrevivência e recuperação dos animais.

A reunião que formalizou a parceria aconteceu na sede do setor de Meio Ambiente e contou com a presença do secretário Jorge Penha, do secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, do inspetor do Grupamento Ambiental, César Marinho, do assessor Luiz Carlos Fonseca, além dos representantes do Instituto BW, o educador ambiental Thiago Graça e o coordenador da base de estabilização de Macaé, Pedro Lacerda.

Durante o encontro, foram debatidas as estratégias para fortalecer a proteção da fauna, a integração das equipes ambientais e o envolvimento da população no resgate de animais silvestres.

O secretário Jorge Penha destacou a relevância da ação. “Essa parceria é um avanço significativo para a gestão ambiental do município. Além de garantir o bem-estar dos animais, seguimos promovendo a conscientização e o engajamento da sociedade na preservação da fauna e da flora locais”, afirmou.

Além do resgate, a Prefeitura de Quissamã também pretende expandir projetos de educação ambiental, incentivando moradores a agirem corretamente em casos de avistamento ou captura de animais silvestres.

O Instituto BW monitora encalhes de aves, quelônios e mamíferos marinhos, investigando as causas e possíveis relações com atividades da indústria petrolífera. A entidade realiza atendimento veterinário, exames necroscópicos e promove ações educativas para sensibilizar a população sobre a importância da preservação da vida animal.