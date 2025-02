Assinatura do contrato marca nova fase de industrialização em Quissamã - Foto: Divulgação

04/02/2025

Quissamã - Quissamã está prestes a ganhar um novo impulso no desenvolvimento econômico com a instalação da fábrica da Guaraná Macahé na Zona Especial de Negócios (ZEN). O contrato de concessão de uso foi assinado terça-feira (4), garantindo a geração de aproximadamente 30 empregos diretos e indiretos no município.

A iniciativa integra o programa “Quissamã Empreendedor”, voltado para a atração de investimentos e fortalecimento da economia local. A expectativa é que a produção da unidade tenha início no segundo semestre, consolidando o município como um polo promissor para novos negócios.

A formalização do contrato ocorreu no gabinete do prefeito Marcelo Batista, com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, e seu subsecretário, Joilson Gomes Junior, além dos diretores da empresa: Constantino Rodrigues, Manoel Rodrigues e Fernanda Besada.

O prefeito Marcelo Batista destacou a importância da parceria para o crescimento da cidade. “Nosso compromisso é fortalecer a economia, gerar empregos e proporcionar mais qualidade de vida para a população. A chegada da Guaraná Macahé marca uma nova fase para Quissamã, com mais oportunidades e desenvolvimento para todos”, afirmou.

Arnaldo Mattoso ressaltou o empenho da gestão municipal na criação de um ambiente favorável aos negócios. “O programa Quissamã Empreendedor busca diversificar a economia e atrair empresas que possam oferecer novas oportunidades para os cidadãos. A instalação da fábrica da Guaraná Macahé é um grande passo nesse sentido”, destacou o secretário.

Já o diretor da Guaraná Macahé, Constantino Rodrigues, explicou os fatores que levaram à escolha de Quissamã para a nova unidade. “O município oferece uma logística eficiente, qualidade de água ideal para a produção e incentivos atrativos. Estamos confiantes de que essa parceria trará resultados positivos para todos”, declarou.

Com essa nova indústria, Quissamã reafirma seu potencial para atrair investimentos e impulsionar o crescimento econômico da região.