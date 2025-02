Encontro entre gestores define próximos passos para novas moradias em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2025 16:13

Quissamã - Quissamã deu um passo importante para ampliar o acesso à moradia com a discussão de um novo projeto habitacional. Em encontro realizado nesta quarta-feira (19) na sede da Companhia Estadual de Habitação (CEHAB-RJ), a secretária de Habitação, Andrea Pacheco, e o secretário de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Juninho Selem, se reuniram com o presidente da CEHAB, Reginaldo Jardim, para tratar da viabilidade da construção de 100 unidades habitacionais no município.

A primeira etapa do projeto prevê a entrega de 50 moradias, com a expectativa de mais 50 unidades em uma segunda fase. O município foi recentemente incluído entre os que podem receber investimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), conforme a Portaria nº 47 do Ministério das Cidades.

O avanço dessa iniciativa representa a possibilidade de reduzir o déficit habitacional e fomentar a economia local, com a geração de empregos diretos e indiretos. A expectativa é que os trâmites burocráticos sejam concluídos rapidamente para viabilizar o início das obras o quanto antes.