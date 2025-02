Frota ampliada garante acesso seguro à educação em Quissamã - Foto: Divulgação

Frota ampliada garante acesso seguro à educação em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 16/02/2025 17:32

Quissamã - Com o início das aulas em 6 de fevereiro, o transporte escolar de Quissamã está operando a todo vapor, atendendo mais de mil alunos das redes municipal, estadual, federal e particular. A frota, composta por mais de 30 veículos, foi ampliada para beneficiar estudantes que residem a mais de 2 km das escolas.

O programa, viabilizado pelo Governo Federal por meio do Caminho da Escola, prioriza a inclusão: 150 crianças e adolescentes com necessidades especiais contam com rotas adaptadas e cuidadores. Ao todo, 33 motoristas e 32 fiscais garantem um serviço seguro e eficiente.

Desde 2023, todos os ônibus adquiridos já vêm climatizados. No entanto, veículos mais antigos não podem receber esse recurso por restrições regulatórias. A prefeitura reforça o compromisso de oferecer transporte de qualidade para todos os alunos.