Publicado 12/02/2025 16:07

Quissamã - Para garantir mais segurança a moradores, turistas e veranistas, a Prefeitura de Quissamã reforçou o efetivo de guarda-vidas em seus principais balneários. Agora, 13 postos de observação cobrem pontos estratégicos como Barra do Furado, Praia de João Francisco, Visgueiro, Lagoa da Garça e Parque Aquático.

Com uma equipe de 52 profissionais equipados com quadriciclos, jet skis e pranchões, as operações garantem respostas rápidas em emergências. Apenas em janeiro, foram registrados 23 salvamentos e 90 ações preventivas. O serviço é prestado por empresa contratada via licitação.

“O trabalho dos guarda-vidas é essencial para prevenir acidentes e oferecer um ambiente seguro”, afirmou o secretário de Segurança, Paulo Vitor Arquejada.

Para evitar afogamentos, especialistas recomendam atenção às crianças, uso de coletes salva-vidas e respeito às sinalizações. O verão em Quissamã deve ser curtido com segurança e responsabilidade!

Praia de João Francisco conta com reforço de guarda-vidas para um verão mais seguro Foto: Divulgação