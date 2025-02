Distribuição dos carnês de IPTU 2025 facilita o pagamento para os moradores de bairros mais afastado - Foto: Ilustração

Distribuição dos carnês de IPTU 2025 facilita o pagamento para os moradores de bairros mais afastadoFoto: Ilustração

Publicado 06/02/2025 13:38

Quissamã - A entrega presencial dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 começou no dia 3 de fevereiro e segue até o dia 31 de março, com vencimento da primeira parcela e da cota única com 20% de desconto.

Para facilitar o acesso, a partir de segunda-feira (10), os moradores dos bairros mais distantes da área central poderão retirar seus carnês diretamente nas localidades, além da opção de comparecer à antiga sede do Banco do Brasil, no Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 17h, e às sextas-feiras, das 8h30 às 15h. Para a retirada, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, e, caso possível, o carnê do ano anterior ou o número de inscrição do imóvel.



A entrega nos bairros foi organizada com o seguinte calendário: de 10 a 14 de fevereiro, no CRAS da Barra do Furado; de 17 a 21 de fevereiro, no CRAS de Santa Catarina; e de 24 a 26 de fevereiro, no CRAS da Penha. Além da entrega presencial, os carnês podem ser retirados online, através do portal oficial.