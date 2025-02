Inscrições abertas para Escolinhas de Esporte em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 04/02/2025 15:30

Quissamã - A partir do dia 10 de fevereiro, crianças e adolescentes de Quissamã terão a chance de se inscrever nas Escolinhas de Esporte da Prefeitura, que oferece uma ampla variedade de modalidades. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, busca incentivar a prática esportiva e promover inclusão social por meio do esporte.

As inscrições serão realizadas no Ginásio Poliesportivo, de segunda a quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, e às sextas-feiras, das 8h às 11h. Para garantir a vaga, é necessário apresentar cópia do RG do aluno e do responsável, comprovante de residência, declaração escolar, atestado médico, cópia da caderneta de vacinação e uma foto 3x4.

Entre as modalidades disponíveis estão futebol, futsal, tênis, tiro com arco, basquete, iniciação esportiva, vôlei e futebol society, atendendo a diferentes faixas etárias. Já para as atividades do Parque Aquático, as inscrições devem ser feitas diretamente no local.

A secretária de Esporte e Juventude, Ísis das Chagas, reforçou a importância da prática esportiva na vida dos jovens. “As Escolinhas de Esporte são uma grande oportunidade para que as crianças e adolescentes desenvolvam habilidades, criem laços de amizade e aprendam sobre disciplina e trabalho em equipe. Estamos ansiosos para receber os novos alunos e oferecer um ambiente saudável e estimulante para todos”, destacou.

Com essa iniciativa, Quissamã reafirma seu compromisso com a formação esportiva e o bem-estar da juventude, incentivando um estilo de vida ativo e saudável.