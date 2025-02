Diretor do Departamento de Bolsas de Estudo ressaltou a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento educacional - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2025 13:31

Quissamã - A partir da próxima segunda-feira (10), a Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), dá início ao processo de renovação das bolsas de estudo para Ensino Superior e Especialização Docente. O prazo para realização da renovação vai até o dia 31 de março, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 11h15, no Setor de Bolsas de Estudo da SEMED.

Atualmente, 170 bolsistas são beneficiados pelo programa, que visa proporcionar oportunidades de formação acadêmica e profissional para estudantes da cidade. Para efetuar a renovação, é necessário apresentar documentos como o histórico escolar do segundo semestre de 2024, a grade curricular do primeiro semestre de 2025, além de uma declaração nominal e, caso haja alteração de conta bancária, os dados da nova conta e CPF do titular.

O diretor do Departamento de Bolsas de Estudo ressaltou a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento educacional. “A renovação das bolsas é essencial para garantir que nossos estudantes possam dar continuidade aos seus estudos e alcançar suas metas acadêmicas e profissionais”, afirmou.