Taís Ribeiro celebra a conquista do 2º lugar no 6º Pedal Farol de São Thomé, iniciando a temporada de 2025 com sucesso - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 13:43 | Atualizado 11/02/2025 13:46

Quissamã - A ciclista Taís Ribeiro, atleta do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Quissamã, conquistou o 2º lugar na categoria Elite do 6º Pedal Farol de São Thomé, realizado no último domingo (10), em Campos dos Goytacazes. Com um percurso desafiador de 35 km, a competição marcou a abertura da temporada de 2025 para Taís, que enfrentou condições climáticas difíceis, como ventos fortes e um sol escaldante.

"Foi a minha primeira competição do ano e estou muito feliz com o resultado. O percurso era mais plano, mas enfrentei muito vento contra. O maior desafio, sem dúvida, foi o sol, que estava extremamente forte durante a prova, que começou às 9h", comentou a atleta, que já participou de cinco das seis edições do evento.

A competição, além de representar um excelente começo para Taís, também foi uma oportunidade de testar o ritmo competitivo após o período de preparação. “O evento foi bem organizado, com pontos de hidratação que ajudaram muito durante a prova”, completou Taís.

A secretária de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, parabenizou a atleta e ressaltou a importância do apoio da Prefeitura de Quissamã ao esporte local. “Estamos muito orgulhosos da Taís e de sua conquista. O Programa Bolsa Atleta é essencial para incentivar nossos talentos e fortalecer o esporte em Quissamã. O sucesso dela reflete o compromisso que temos em apoiar nossos atletas”, destacou a secretária.

Com o excelente resultado no Pedal Farol, Taís Ribeiro já se prepara para os próximos desafios. O próximo compromisso será o 6º Pedal do Galo Brabo, em Cantagalo, Rio das Ostras, no dia 13 de abril.