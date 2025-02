Recuperação da passagem representa um avanço para o desenvolvimento rural - Foto: Divulgação

Publicado 10/02/2025 20:28

Quissamã - O acesso entre as localidades de Pindobas e Sacarrão está sendo recuperado após as fortes chuvas que provocaram o transbordamento de um córrego e comprometeram a passagem. A ação tem o objetivo de garantir a mobilidade dos moradores e facilitar o escoamento da produção leiteira, essencial para a economia da região.

No local, equipes trabalham na instalação de tubulação para restabelecer a via, reduzindo os transtornos enfrentados pelos produtores e moradores da área rural. Segundo o secretário de Agricultura, Jorge Penha, a situação vinha dificultando o deslocamento da comunidade. "Com o rompimento da estrada, os moradores precisavam utilizar a BR-101, aumentando o percurso em cerca de 20 quilômetros. Esse trabalho vai devolver a mobilidade e facilitar o dia a dia de todos", explicou.

A recuperação da passagem representa um avanço para o desenvolvimento rural, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego. Além da melhoria estrutural, a iniciativa traz mais dignidade para quem depende da estrada para trabalhar e acessar serviços essenciais.