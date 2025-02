Recadastramento do PAI é uma chance para atualizar dados e garantir que os idosos de Quissamã continuem acessando os serviços de apoio disponíveis - Foto: Divulgação

Recadastramento do PAI é uma chance para atualizar dados e garantir que os idosos de Quissamã continuem acessando os serviços de apoio disponíveisFoto: Divulgação

Publicado 07/02/2025 13:45

Quissamã - A partir do dia 10 de fevereiro, terá início o recadastramento do Programa de Atenção ao Idoso (PAI) em Quissamã. O atendimento será realizado na sede do PAI, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h, com distribuição de 50 senhas por turno, para evitar longas filas e garantir maior agilidade no processo.

Nos dias 18 e 19 de fevereiro, o recadastramento ocorrerá no CRAS de Barra do Furado, também das 8h às 11h e das 13h30 às 15h30, com distribuição de 30 senhas pela manhã e 20 à tarde. Para realizar o recadastramento, os idosos deverão apresentar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência (ou contrato de aluguel), atestado médico e laudo médico, caso apresentem dificuldades para a prática de atividades.

O PAI oferece aos idosos uma variedade de serviços e atividades, incluindo práticas físicas orientadas em sete polos — Centro, Praça do Carmo, Santa Catarina, Praça Central, academia e piscina, Barra do Furado e Casa Social da Penha. O programa ainda disponibiliza fisioterapia, geriatria, psicologia e assistência social.

"O PAI tem sido essencial para melhorar a qualidade de vida dos idosos ao longo dos anos. O recadastramento é uma oportunidade de garantir que todos recebam os serviços de que precisam", comentou a subsecretária de Assistência Social.

Com aproximadamente 1,2 mil idosos cadastrados no programa, aqueles que atendem aos requisitos recebem um benefício mensal de R$ 300. O PAI vai além das atividades recreativas, com foco também no bem-estar físico, mental e emocional dos participantes.