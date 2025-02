Publicado 11/02/2025 13:47

Quissamã - O município de Quissamã foi agraciado com o Selo Ouro Nacional de Compromisso com a Alfabetização, reconhecimento concedido pelo Ministério da Educação (MEC) em uma cerimônia realizada na última segunda-feira (10), no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-prefeita Fátima Pacheco, que também foi parte da delegação do município.

O prefeito de Quissamã, Marcelo Batista, ao lado da vice-prefeita Sabrine Pereira e da secretária de Educação, Helena Lima, destacou que essa conquista é fruto do trabalho árduo da equipe da rede municipal de ensino, que tem priorizado a formação de educadores e um ambiente escolar acolhedor. “Este prêmio é um reflexo do compromisso de toda a equipe e da importância que damos à educação. Estamos investindo para garantir mais oportunidades para nossas crianças e jovens”, afirmou o prefeito.

O Selo Ouro é o reconhecimento pelo trabalho realizado em 2023 e 2024, dentro das diretrizes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), lançado pelo MEC. A premiação valoriza as políticas públicas, a formação de educadores e as iniciativas para recompor a aprendizagem das crianças. Além disso, a seleção de Quissamã para a pesquisa da Fundação Carlos Chagas, que mapeia boas práticas educacionais, reforça o município como uma referência nacional em educação básica.

“Este selo é um incentivo para continuar investindo na educação, a qual consideramos fundamental para o desenvolvimento de nossa cidade”, comemorou a vice-prefeita Sabrine Pereira.

A secretária de Educação, Helena Lima, destacou a importância do trabalho conjunto e da adaptação a novas metodologias de ensino. “O esforço de nossos educadores, mesmo frente aos desafios da pandemia, foi crucial para esse reconhecimento. Este prêmio é a prova de que estamos no caminho certo”, concluiu.