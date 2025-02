Autoridades de segurança e cultura de Quissamã se reúnem para definir as diretrizes do Carnaval 2025, garantindo um evento organizado e seguro - Foto: Divulgação

Autoridades de segurança e cultura de Quissamã se reúnem para definir as diretrizes do Carnaval 2025, garantindo um evento organizado e seguroFoto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 12:50 | Atualizado 14/02/2025 12:54

Quissamã - Representantes de diversos órgãos da Comarca de Quissamã/Carapebus, se reuniram para alinhar diretrizes visando a organização e a segurança do Carnaval 2025. Durante o encontro, foram definidas medidas estratégicas que abrangem tanto o ordenamento do trânsito quanto o controle de ruídos e a fiscalização do comércio nas áreas de maior concentração de público. Entre as normas estabelecidas, determinou-se que as festividades devem encerrar às 2h, com a proibição do uso de som automotivo e caixas sonoras na avenida.

Foi também decidido que sons emanados de barracas ou comércios serão vetados durante o período do evento, e a venda de bebidas alcoólicas por comerciantes e ambulantes será proibida a partir das 2h30. Ademais, o comércio localizado fora da área de concentração (palco ou avenida) deverá fechar às 23h, enquanto os estabelecimentos próximos terão seu funcionamento encerrado às 2h40. A comercialização de alimentos poderá se estender até as 4h, mantendo, contudo, a restrição para bebidas alcoólicas após as 2h30.



A Secretária de Cultura de Quissamã, Kitiely Paula Nunes de Freitas, ressaltou a importância do Carnaval para o fomento da cultura e para a economia local, destacando que o planejamento conjunto permitirá que a festa seja vivida com responsabilidade e alegria. O Secretário de Segurança Pública, Paulo Vitor Arquejada, enfatizou que a colaboração entre as forças de segurança e os demais órgãos envolvidos é crucial para oferecer um ambiente seguro e ordeiro durante os dias de folia.



Com o intuito de otimizar a experiência dos foliões e minimizar transtornos, as medidas acordadas visam proporcionar um Carnaval mais organizado, preservando o lazer e impulsionando o desenvolvimento econômico de Quissamã e Carapebus.



Legenda para foto: Autoridades de segurança e cultura se reúnem na Comarca de Quissamã/Carapebus para definir as diretrizes do Carnaval 2025, garantindo ordem e proteção aos foliões.