Visita técnica avalia locais para a instalação do Destacamento do Corpo de Bombeiros em Quissamã - Foto: Divulgação

Visita técnica avalia locais para a instalação do Destacamento do Corpo de Bombeiros em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 14:17

Quissamã - O planejamento para a implantação de um Destacamento do Corpo de Bombeiros em Quissamã deu um passo decisivo nesta sexta-feira (14). O comandante do 9º Grupamento de Bombeiro Militar de Macaé, Tenente-Coronel Castilho, esteve na cidade para uma visita técnica, acompanhado do secretário municipal de Defesa Civil, Marcos Alves.

Durante a inspeção, foram analisadas áreas estratégicas para definir o local ideal da unidade, uma demanda antiga da população. A presença do Corpo de Bombeiros no município representará um avanço significativo na segurança pública, reduzindo o tempo de resposta a emergências e ampliando os serviços de proteção.

Segundo Marcos Alves, a parceria com o Corpo de Bombeiros é essencial para viabilizar a instalação do Destacamento. Já o comandante Castilho destacou que a visita foi fundamental para entender as necessidades locais e garantir um atendimento eficiente à população.

Na próxima semana, uma reunião entre o governo municipal e o comando do Corpo de Bombeiros dará continuidade ao processo, reforçando o compromisso com a segurança dos quissamaenses.