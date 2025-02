Reunião entre catadores e representantes municipais discute implantação da coleta seletiva em Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 14:25 | Atualizado 14/02/2025 14:25

Quissamã - A Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, promoveu nesta sexta-feira (14) um encontro estratégico com os catadores do município. A reunião contou com a presença de Érica Borges, representante da Cooperativa Cata Sol, e teve como foco apresentar os benefícios da adesão ao cooperativismo, além de debater o apoio logístico do poder público à atividade.

A iniciativa é um passo fundamental para a implantação da coleta seletiva em Quissamã, contribuindo para a redução do volume de resíduos destinados ao aterro sanitário e fortalecendo a economia circular. A parceria com os catadores é essencial para tornar o processo mais eficiente e sustentável.

O assessor Luiz Carlos Fonseca enfatizou a importância dessa cooperação, destacando que a união entre o poder público e os trabalhadores do setor pode gerar mais renda e promover um futuro ambientalmente responsável para o município.