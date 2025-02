Polícia Militar prende traficante foragido e apreende pistola em Quissamã - Foto: Divulgação

Polícia Militar prende traficante foragido e apreende pistola em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 15/02/2025 12:13

Quissamã - Policiais militares da 5ª Companhia do 32° BPM (Quissamã/Carapebus) prenderam, nesta sexta-feira (14), um homem foragido da Justiça, identificado pelo apelido "Da Bros", apontado como gerente do tráfico no bairro Caxias. A operação foi deflagrada após denúncias de que o suspeito estaria escondido em uma residência na Rua José Saturnino.

Ao chegarem ao local, os agentes localizaram o criminoso, que estava em posse de uma pistola Sarsilmaz calibre 9mm com numeração raspada. Durante buscas no quintal da casa, foram apreendidos um carregador de pistola 9mm, 14 munições do mesmo calibre, um rádio comunicador, R$ 1.308 em espécie e material entorpecente.

O detido possuía dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito, roubo e extorsão. Após a captura, ele foi conduzido à 130ª DP para os devidos procedimentos legais.