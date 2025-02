Medida foi adotada para garantir a saúde de alunos e profissionais da educação durante a onda de calor - Foto: Ilustração

Medida foi adotada para garantir a saúde de alunos e profissionais da educação durante a onda de calorFoto: Ilustração

Publicado 17/02/2025 11:15

Quissamã - Diante da previsão de temperaturas extremas que podem atingir até 38ºC, com sensação térmica de 42ºC, a Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tomou a decisão de reduzir o tempo de aula nas 16 unidades de ensino da cidade. A medida estará em vigor entre os dias 18 (terça-feira) e 21 de fevereiro (sexta-feira), visando proteger a saúde e o conforto de alunos e educadores.



A mudança de horários segue o exemplo de outras cidades do Estado do Rio de Janeiro que também enfrentam altas temperaturas. A alimentação escolar será mantida normalmente, mas as atividades externas, como as aulas de educação física, estarão suspensas. Confira os novos horários:



O prefeito Marcelo Batista ressaltou que a medida é uma ação preventiva para garantir a segurança e o conforto da comunidade escolar durante o período de calor extremo. “Estamos monitorando constantemente as condições climáticas e agindo para proteger nossos alunos e profissionais da educação. Esta é uma medida temporária, mas necessária para garantir que todos permaneçam saudáveis”, afirmou.



Apesar de grande parte das escolas serem climatizadas, o calor excessivo tem afetado o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Algumas unidades ainda estão em processo de climatização ou aguardam a instalação do relógio pela concessionária de energia elétrica.



A secretária de Educação, Helena Lima, destacou a importância da ação. “Queremos garantir que nossos alunos estudem em um ambiente adequado, com o máximo de conforto possível. Estamos comprometidos com a qualidade do ensino e a saúde de todos”, disse.



A Secretaria de Educação também orienta que os alunos tragam garrafinhas de água e usem roupas leves. A Prefeitura continua monitorando as condições climáticas e avaliará novas ações, caso necessário.

- Turno da manhã: 7h30 às 10h

- Turno da tarde: 12h30 às 15h

- Turno da noite: Horário normal

- Escolas de tempo integral e creches: 7h30 às 11h30

- CAEEQ e EAP: Não haverá atendimento nesta semana