Participação popular no 6º Fórum das Organizações da Sociedade Civil fortalece a atuação dos Conselhos Municipais em QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 20/02/2025 16:18

Quissamã - A sociedade civil de Quissamã deu mais um passo importante na construção e fiscalização de políticas públicas durante o 6º Fórum das Organizações da Sociedade Civil, realizado nesta quarta-feira (19), no auditório da Prefeitura. O evento reuniu representantes de diversos segmentos para discutir a atuação dos Conselhos Municipais como instrumentos de controle social e participação popular.

Com o tema “O papel dos Conselhos Municipais como instrumentos de controle e participação social na política de assistência social”, o Fórum teve como principal objetivo reforçar a atuação da população na formulação de políticas e garantir mais representatividade nos espaços deliberativos. Durante o encontro, foram eleitos os novos delegados e ouvintes que atuarão no biênio 2025/2026.

A programação incluiu a palestra da assistente social, professora e doutora em Políticas Sociais, Natália Soares, que abordou os desafios e avanços da participação popular nos conselhos municipais. A especialista destacou a importância desses órgãos na fiscalização das ações governamentais e na proposição de melhorias para a sociedade.

Lideranças municipais também ressaltaram a necessidade de ampliar o engajamento da população para fortalecer a transparência e a efetividade das políticas públicas. Durante as falas, foi pontuado que a Assistência Social tem avançado como política pública desde a Constituição de 1988, mas ainda há desafios a serem superados, como incentivar a população a ocupar os espaços de debate e decisão.

Além das discussões, o Fórum foi marcado pela eleição de representantes para diversos conselhos municipais, incluindo o Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Municipal da Juventude (CMJ), Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIMQ), Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDPI), Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPC), Conselho Municipal de Segurança Alimentar (CONSEAM) e Conselho Municipal LGBTQIAPN+.

Com a nova composição, a expectativa é que os conselhos possam atuar de forma ainda mais ativa na formulação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas no município. A sociedade civil reafirmou seu papel fundamental nesse processo, garantindo que as demandas da população sejam ouvidas e atendidas.