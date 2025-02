A abertura oficial do Carnaval Viver Quissamã 2025 será com o Bloco dos Idosos - Foto: Divulgação

Publicado 21/02/2025 14:56

Quissamã - A festa mais esperada do ano está chegando, e Quissamã promete um Carnaval repleto de animação e tradição. Com seis dias de programação, a folia começa na quinta-feira (27) e segue até a terça-feira (4), com desfile de blocos, bois pintadinhos, matinês e shows em vários pontos do município.

A abertura oficial do Carnaval Viver Quissamã 2025 será com o Bloco dos Idosos, do Programa de Atenção ao Idoso (PAI), que percorrerá a Rua Barão de Vila Franca na quinta-feira às 17h. Já na sexta-feira (28), o destaque fica para o bloco do CAPS Folia, além das apresentações dos tradicionais bois na Praia de João Francisco e em Barra do Furado. A noite será animada pelo Baile à Fantasia, com show da cantora Marah, na Praça Mário Moreira, à meia-noite.

O sábado (1º) promete agitação com matinê em Santa Catarina, o desfile de diversos bois e blocos na Rua Barão de Vila Franca, além do show da Banda Hits à meia-noite. No domingo (2), as matinês seguem no Sobradinho e em Barra do Furado, e a festa será marcada pelo show de Glauco Zulo no centro da cidade, enquanto Érica Carvalho se apresenta em Barra do Furado.

Na segunda-feira (3), o Bloco das Piranhas traz irreverência para a Rua Barão de Vila Franca, seguido de shows com a Banda Vibe Mix e Os Piratas. O encerramento na terça-feira (4) terá o desfile dos bois Setão, Renascer e Surubim, além de blocos tradicionais, culminando com os shows de Apollo e Gil Paixão, respectivamente, em Barra do Furado e Centro.

A secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas, destaca que a programação foi pensada para atender todas as idades e públicos. "Preparamos um Carnaval inclusivo, com espaço para a criançada, os tradicionais bois e blocos de rua, além de grandes shows que vão animar os foliões em diferentes pontos do município", disse Kitiely Freitas.

Confira a Programação do Carnaval Viver Quissamã 2025

27/02 | Quinta-feira

Bloco dos Idosos (PAI) | 17h | Rua Barão de Vila Franca

28/02 | Sexta-feira

Bloco CAPS Folia | 14h | Sobradinho

Boi Senador | 18h | Praia de João Francisco

Boi Porreta, Boi Fanfarrão e Boi Diamante | 19h | Barra do Furado

Bloco As Poderosas | 22h | Rua Barão de Vila Franca

Bloco Beber Cair e Levantar | 23h | Rua Barão de Vila Franca

Baile a Fantasia (Cantora Marah) | 00h | Praça Mário Moreira

01/03 | Sábado

Matinê | 16h | Praça de Santa Catarina

Bloco Oh, Baby | 18h | Praia de João Francisco

Boi Jaraguá | 18h | Santa Catarina

Boi Mimoso | 19h | Santa Catarina

Boi Porreta e Barrinha | 19h | Barra do Furado

Bois Mirins da Associação, Boi Sururu, Boi Setinha e Boi Canarinho | 19h | Rua Barão de Vila Franca

Boi Alegria | 20h | Rua Barão de Vila Franca

Boi Imperador | 20h | Santa Catarina

Bloco Vem de Boca | 21h | Rua Barão de Vila Franca

Bloco Galera da Hermínia | 22h | Rua Barão de Vila Franca

Show Natalha Fernandes | 22h | Barra do Furado

Bloco Cartola | 23h | Rua Barão de Vila Franca

Show Banda Hits | 00h | Rua Barão de Vila Franca

02/03 | Domingo

Matinê | 16h | Sobradinho

Matinê| 16h | Barra do Furado

Bloco Pipoca | 16h | Praia de João Francisco

Bloco Amigos das Piteiras | 18h | Rua Barão de Vila Franca

Boi Fanfarrão e Barrinha | 19h | Barra do Furado

Boi Canário | 20h | Rua Barão de Vila Franca

Bloco Galera dos Dragões | 21h | Rua Barão de Vila Franca

Bloco Gigante da Colina (Vasco) | 22h | Rua Barão de Vila Franca

Show Érica Carvalho | 22h | Barra do Furado

Bloco Galera do Calçadão | 23h | Rua Barão de Vila Franca

Show Glauco Zulo | 00h | Rua Barão de Vila Franca

03/03 | Segunda-feira

Bloco das Piranhas - Show Banda Vibe Mix | 17h | Rua Barão de Vila Franca

Boi Diamante e Barrinha | 19h | Barra do Furado

Show com a Banda Os Piratas | 22h | Rua Barão de Vila Franca

Show Raylane Mendes | 22h | Barra do Furado

04/03 | Terça-feira

Matinê | 16h | Praça de Santa Catarina

Boi Setão | 17h | Praia do Visgueiro

Boi Porreta Boi Diamante, Boi Fanfarrão | 19h | Barra do Furado

Boi Renascer | 21h | Rua Barão de Vila Franca

Boi Surubim | 22h | Rua Barão de Vila Franca

Show com o cantor Apollo | 22h | Barra do Furado

Bloco Rubro Negro | 23h | Rua Barão de Vila Franca

Show com Gil Paixão | 00h | Rua Barão de Vila Franca