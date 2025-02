A PM segue na cola da bandidagem, garantindo mais segurança para a população - Foto: Reprodução

A PM segue na cola da bandidagem, garantindo mais segurança para a populaçãoFoto: Reprodução

Publicado 23/02/2025 19:21

Quissamã - A casa caiu para um motociclista esperto demais em Quissamã! Durante patrulhamento, policiais do 32° BPM avistaram um homem conduzindo uma moto sem placa e decidiram fazer a abordagem. Ao consultar o número do motor no sistema, veio a surpresa: o veículo tinha registro de roubo!

Sem saída, o suspeito foi conduzido para a 130ª DP e, em seguida, para a 123ª DP, onde ficou detido. A moto foi apreendida e poderá ser devolvida ao verdadeiro dono.