Com subestação danificada pela chuva, Quissamã recebe reforço emergencial da Enel para garantir abastecimentoFoto: Ilustração

Publicado 26/07/2025 11:47 | Atualizado 26/07/2025 11:50

Quissamã - As fortes chuvas que atingiram Quissamã na sexta-feira (25) danificaram um dos equipamentos da subestação que abastece o município, comprometendo o fornecimento de energia em diversos pontos da cidade. Para reduzir os impactos, a Enel Distribuição Rio adotou uma série de medidas emergenciais e deslocou uma subestação móvel para garantir o abastecimento temporário.

De acordo com a concessionária, os técnicos atuaram durante toda a madrugada no transporte da estrutura, que já se encontra no município. A previsão é de que a conexão à rede seja concluída até o fim da tarde deste sábado (26), dada a complexidade da operação.

Além da subestação móvel, a Enel reforçou o número de equipes em campo e enviou geradores para manter serviços essenciais, como a estação local de tratamento de água da Cedae. A empresa informou ainda que mantém contato direto com a Prefeitura e autoridades locais para mapear outros pontos prioritários, como o hospital municipal, que já conta com gerador próprio e pode receber apoio da concessionária com combustível ou equipamentos.

A companhia destacou que, por volta das 10h deste sábado, cerca de 80% dos clientes afetados em sua área de concessão já estavam com o serviço restabelecido. As cidades mais impactadas pelas chuvas incluem Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Conceição de Macabu, Macaé e municípios da Região Serrana.