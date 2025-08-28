Comitiva de Quissamã acompanhou debates sobre policiamento e integração com órgãos estaduais e federais - Foto: Divulgação

Publicado 28/08/2025 18:44 | Atualizado 28/08/2025 18:46

Quissamã - Quissamã marcou presença no Congresso Interinstitucional de Segurança Pública, realizado nos dias 28 e 29 de agosto, no Auditório da CEDAE, no Rio de Janeiro. O município foi representado pelo secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Vitor Arquejada, pelo comandante da Guarda Civil Municipal, Vitor Lopes, e pelos guardas municipais Leonardo Sodré e Valderson, que integraram a comitiva quissamaense no evento.

O congresso teve como objetivo fortalecer a integração das guardas municipais com órgãos estaduais e federais, além de debater estratégias para ampliar a capacidade operacional no policiamento ostensivo. Participantes compartilharam boas práticas, discutiram experiências exitosas e acompanharam painéis sobre temas estratégicos, como aquisição de recursos, comando e controle, análise criminal, planejamento estratégico e capacitação.

Para o secretário Paulo Vitor Arquejada, a presença de Quissamã no encontro reforça o compromisso da cidade com a segurança da população. “Estar neste congresso nos permite trazer novas ideias e orientações que podem ser aplicadas em Quissamã, sempre visando o bem-estar e a proteção de nossos cidadãos”, destacou.

O evento reuniu secretários municipais de segurança, comandantes de guardas municipais e gestores públicos de todo o Estado, consolidando-se como um espaço de diálogo e construção coletiva de soluções para os desafios da área.