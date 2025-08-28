Pais e responsáveis participaram do lançamento do projeto "Família em Movimento" no Ginásio PoliesportivoFoto: Divulgação
Projeto "Família em Movimento" será implementado em Quissamã para incentivar atividades físicas
Iniciativa incentiva integração entre crianças, adolescentes e responsáveis por meio de atividades físicas e recreativas
Quissamã participa de Congresso Interinstitucional de Segurança Pública no Rio
Evento reúne gestores e guardas municipais de todo o Estado para troca de experiências e boas práticas
Capacitação em Quissamã vai incentivar participação ativa dos pais durante o pré-natal
Profissionais de saúde participaram de curso em Campos dos Goytacazes que abordou masculinidades, paternidades e acompanhamento no período pós-parto
Turismo da Costa do Sol avança com união entre municípios em Maricá
Encontro regional reúne cidades para fortalecer rotas e ampliar atrativos turísticos do litoral fluminense
Participação de Quissamã é confirmada na Conferência Nacional de Políticas para Mulheres
Proposta do município foi destaque entre as selecionadas no Rio de Janeiro
Quissamã recebe novo comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar
Prefeitura e PM alinham ações para fortalecer a segurança pública na cidade
