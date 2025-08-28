Pais e responsáveis participaram do lançamento do projeto "Família em Movimento" no Ginásio Poliesportivo - Foto: Divulgação

Pais e responsáveis participaram do lançamento do projeto "Família em Movimento" no Ginásio PoliesportivoFoto: Divulgação

Publicado 28/08/2025 18:48

Quissamã - Quissamã deu um passo importante na promoção da saúde e no fortalecimento dos vínculos familiares com o lançamento do projeto “Família em Movimento”, realizado no Ginásio Poliesportivo. A iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEJ) reuniu pais e responsáveis por alunos das escolinhas esportivas e apresentou como a prática esportiva pode se tornar uma ferramenta de união e bem-estar.

Idealizado pelo coordenador de eventos da SEMEJ, Fábio Marques, o projeto estimula a participação de crianças, adolescentes e familiares em atividades físicas e recreativas, como coreografias e movimentos coletivos. As apresentações, com duração de até três minutos, serão avaliadas por uma comissão quanto à criatividade, engajamento, adequação ao tema e tempo de execução.

“A ideia é proporcionar um espaço fora de casa para que a família brinque, se divirta e fortaleça seus laços. Queremos ver a integração de todos em atividades lúdicas e saudáveis”, explicou Fábio Marques.

A secretária de Esporte, Isis das Chagas, ressaltou o impacto social da iniciativa: “O esporte precisa ir além, trabalhando com a família e com a comunidade. O projeto Família em Movimento une prática esportiva, saúde e desenvolvimento familiar.”

As inscrições começam nesta quinta-feira (28) e vão até 19 de setembro, na secretaria do Ginásio Poliesportivo, no período da manhã. As apresentações estão previstas para 27 de setembro, com a participação do subsecretário de Esporte, Vinícius Ramos, acompanhando a programação.