Participantes do programa "Jovens em Ação" enfrentam atividades que simulam barreiras do cotidiano das pessoas com deficiênciaFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 16:31

Quissamã - Em Quissamã, os jovens do programa “Jovens em Ação” mergulharam em uma experiência única de conscientização. No Centro de Referência da Juventude, eles vivenciaram situações que simulam os desafios diários enfrentados por pessoas com deficiência, como percorrer caminhos vendados, se equilibrar em uma perna só e comunicar-se apenas por gestos. A ação integrou as atividades do Setembro Verde, mês dedicado à inclusão e valorização das pessoas com deficiência.

A diretora de Políticas para Pessoa com Deficiência, Laís Teodoro, destacou que a atividade busca despertar empatia e responsabilidade social nos jovens. “Mais do que demonstrar dificuldades, queremos mostrar a importância da acessibilidade e preparar uma geração consciente, capaz de construir uma sociedade mais inclusiva”, afirmou.

Kayque Souza, participante do programa, relatou como a experiência abriu seus olhos. “Foi desafiador e revelador. Percorrer o espaço vendado me fez valorizar o apoio dos colegas e entender as barreiras que muitas pessoas enfrentam diariamente”, contou.

O evento contou ainda com a presença do secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Lucas Pacheco; da subsecretária Elizabeth Sans; da coordenadora de Políticas para as Mulheres, Gabriela Vasconcelos; da coordenadora de Políticas para a Igualdade Racial, Janaína Pessanha; do coordenador de Direitos Humanos, Jorge Rodrigues; da diretora de Políticas para o Gênero e a Diversidade, Analhia Souza; da coordenadora técnica Sara Araújo; e do ouvidor Pedro Lucas Alves. Todos reforçaram a importância de ações que promovam a inclusão e a conscientização da juventude.

