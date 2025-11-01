Equipe do Programa Criança Feliz celebra a conclusão da capacitação com emoção e sentimento de dever cumprido no CRAS do Sítio - Foto: Divulgação

Publicado 01/11/2025 11:15

Quissamã - As visitadoras do Programa Criança Feliz, em Quissamã, viveram um dia especial de reconhecimento e aprendizado. A cerimônia de entrega dos certificados de conclusão da capacitação, realizada nesta quarta-feira (29) no CRAS do Sítio Quissamã, reuniu profissionais da Assistência Social em um encontro marcado pela valorização e pela troca de experiências sobre o trabalho com as famílias acompanhadas.

O momento foi além da celebração. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde conduziu uma conversa leve e informativa sobre os cuidados com a saúde da mulher. A nutricionista Viviane Soares, a enfermeira Luana Sobrinho e a psicóloga Alessandra Almeida destacaram a importância da alimentação equilibrada e da prevenção ao câncer de mama, reforçando que o cuidado começa com a informação.

Para a secretária de Assistência Social e primeira-dama, Valquíria Barcelos, investir na formação das visitadoras é garantir o fortalecimento das famílias. “Essas profissionais são a ponte entre as políticas públicas e quem mais precisa delas. Quando falamos sobre autocuidado, estamos falando também sobre o bem-estar das famílias atendidas. O conhecimento que elas levam transforma vidas”, afirmou.

A assistente social e assessora técnica Tânia Magalhães destacou a relevância do momento como símbolo de valorização. “A certificação é o reconhecimento da dedicação e do compromisso dessas mulheres, que fazem a diferença diariamente nas comunidades. Esse aprendizado fortalece o programa e amplia seu alcance”, ressaltou.

O Programa Criança Feliz atua na promoção do desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, fortalecendo os vínculos familiares e incentivando práticas de cuidado, afeto e educação nos primeiros anos de vida.

Também participaram da cerimônia a subsecretária de Assistência Social, Rosane Barros, e a equipe do CRAS do Sítio, que celebraram junto às visitadoras o compromisso renovado com a infância e com o futuro das famílias de Quissamã.