Equipe do Programa Criança Feliz celebra a conclusão da capacitação com emoção e sentimento de dever cumprido no CRAS do SítioFoto: Divulgação
Visitadoras do Criança Feliz celebram conquista e reforçam laços com famílias de Quissamã
Entrega de certificados no CRAS do Sítio valoriza profissionais que atuam na primeira infância e reforça o cuidado com a saúde e o bem-estar das mulheres
Cidade renova compromisso com o futuro e assina pacto pela Primeira Infância
Plano Municipal pela Primeira Infância será executado até 2027 e reúne diversas secretarias em um esforço conjunto por políticas públicas integradas
Alunos de Quissamã vivem dia de aprendizado e cidadania em visita ao 32º BPM
Turmas do 4º, 5º e 6º anos conheceram de perto o trabalho da Polícia Militar em uma experiência do projeto "Minha Escola Azul"
Em Quissamã, encerramento do Outubro Rosa emociona mulheres e reforça cuidado com a saúde
Palestra do Ceam abordou câncer de mama e sífilis em um encontro de informação, acolhimento e troca de experiências
Proposta de Quissamã é aprovada na Conferência Nacional LGBTQIA+
Cidade foi representada pela diretora Analhia Souza, que destacou a importância da reserva de vagas em concursos públicos e o orgulho de levar as conquistas locais ao cenário nacional
Oficina estadual reforça compromisso de Quissamã com saúde negra
Município participa de encontro em Campos dos Goytacazes voltado à equidade racial no SUS
