Sandro Ritton toma posse como novo presidente da Câmara de Resende - Divulgação

Sandro Ritton toma posse como novo presidente da Câmara de ResendeDivulgação

Publicado 03/01/2023 09:11 | Atualizado 03/01/2023 16:03

O vereador Sandro Ritton (União Brasil) tomou posse, na segunda-feira (2), como novo presidente da Câmara Municipal de Resende para o biênio 2023-2024. A cerimônia aconteceu no Plenário Vereador Alceu Vilela Paiva Júnior, na Praça Doutor Oliveira Botelho, 262, Centro.

A solenidade contou com a presença do prefeito Diogo Balieiro; do vice-prefeito Geraldo da Cunha; do deputado estadual Tande Vieira; do juiz Hindenburg Kohler Brasil, da 2ª Vara Cível de Resende; além de outras autoridades.



O grupo que comandará a Casa pelos próximos dois anos é composto ainda por Soraia Balieiro, do PSD (vice-presidente); Matheus Oliveira, do Podemos (primeiro-secretário); e Edson Peroba, do Cidadania (segundo-secretário).



Sandro afirma que a nova gestão será marcada pela transparência e pelo respeito ao interesse público. “Vamos trabalhar com seriedade e buscar o máximo de sintonia entre o Poder Legislativo Municipal e as demandas da população, dando o nosso melhor para que Resende avance cada vez mais”, declarou.