Polícia Militar apreende adolescente suspeito de envolvimento em troca de tirosDivulgação

Publicado 26/01/2023 09:00 | Atualizado 26/01/2023 17:12

A Polícia Militar (PM) apreendeu na quarta-feira (25) um adolescente, de 16 anos, suspeito de envolvimento em uma troca de tiros com policiais em Resende. O caso aconteceu no bairro Jardim Aliança. Um foragido da justiça também foi capturado.

Segundo a PM, enquanto faziam um patrulhamento em busca dos suspeitos os agentes encontraram um homem, de 26 anos, em uma motocicleta sem placa. Ele tentou fugir, mas houve perseguição. Ele só parou quando colidiu no muro de uma casa.

Aos policiais, ele chegou a passar os dados do irmão, mas em consultas ao sistemas foi descoberto que, na verdade, ele seria o gerente do tráfico de drogas na localidade e que estava foragido da justiça.

Ainda durante a ronda, um adolescente foi abordado. Ele confessou que estava envolvido no confronto a tiros. Também informou onde estava escondida a arma de fogo utilizada no crime. Foi apreendida uma pistola 9mm com 10 munições.

O homem, que bateu no muro, sofreu escoriações e foi levado para o Hospital de Emergência de Resende, onde foi atendido e liberado. Depois, ele e o adolescente foram encaminhados para a 89ª Delegacia Policial.

Na unidade, o homem foi autuado por dirigir sem habilitação e por usar identidade falsa, além de ficar preso pelo mandado de prisão já em aberto. O adolescente foi autuado por fato análogo aos crimes de tentativa de homicídio e resistência.