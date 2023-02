Confira a programação do carnaval em Resende - Divulgação/PMR

Confira a programação do carnaval em ResendeDivulgação/PMR

Publicado 16/02/2023 19:00 | Atualizado 16/02/2023 19:01

Esse ano, além do distrito de Engenheiro Passos, o carnaval de Resende será comemorado em dois locais. Nos dias 18, 19 e 21 a festa acontece na Praça Oliveira Botelho (Praça da Matriz). Já no dia 20, o tradicional bloco das piranhas será no Parque de Exposições. Confira a programação completa:

Sábado (18)

Local: Praça Oliveira Botelho

14h - Som mecânico

17h - Sambaí

Domingo (19)

Local: Praça Oliveira Botelho

14h - Som mecânico

16h - Bloco Tamborim de Ouro

18h - Yan Rodrigues

Segunda-feira (20)

Local: Blocos das Piranhas na Área de Exposições

14h - Som mecânico

15h - Nosso Lema

17h - Letty

Terça-feira (21)

Local: Praça Oliveira Botelho

13h30 - Som mecânico

14h30 - Desfile do Bloquinho

16h - Concurso de fantasia infantil

17h - Bateria do Brega

17h30 - Pedro Jr.

19h - Encerramento