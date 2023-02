Tande Vieira é eleito presidente da Comissão de Saúde da Alerj - Divulgação

Tande Vieira é eleito presidente da Comissão de Saúde da AlerjDivulgação

Publicado 16/02/2023 18:02 | Atualizado 16/02/2023 18:35

O deputado estadual, Tande Vieira (PP), foi eleito presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na quarta-feira (15). A vice-presidência será ocupada pelo deputado Vitor Júnior (PDT). As comissões têm a função de dar parecer sobre temas abordados em projetos ou mensagens, além de realizar audiências públicas para discutir assuntos de interesse parlamentar e da população fluminense.

Como membros titulares estão os parlamentares Dr Deodalto (PL), Jair Bittencourt (PL), Jorge Felippe Neto (Avante), Martha Rocha (PDT) e Márcio Canella (União). Já como suplentes estão os deputados Dr. Pedro Ricardo (PROS), Valdecy da Saúde (PL), Carla Machado (PT), Filippe Poubel (PL) e Lucinha (PSD).

A primeira reunião do grupo será realizada no dia 1º de março. Segundo Tande, os parlamentares devem trabalhar em conjunto pelo fortalecimento da atenção primária à saúde, pela construção do complexo econômico-industrial da saúde e pelo melhor aproveitamento dos hospitais federais no Rio de Janeiro. “São muitos desafios e muitas oportunidades pela frente, temos capacidade de contribuir com o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou Vieira.