Resende realiza cavalgada rosa e azul neste domingo - Douglas Pacheco

Resende realiza cavalgada rosa e azul neste domingoDouglas Pacheco

Publicado 27/10/2023 10:00 | Atualizado 27/10/2023 10:52

Resende recebe neste domingo (29) mais uma edição da Cavalgada Rosa e Azul. A iniciativa terá concentração às 9h na Área de Exposições e os participantes seguirão até o Rancho Águas Pratas.

O evento é realizada em prol das campanhas Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, e Novembro Azul, sobre o combate ao câncer de próstata.

Após a chegada ao Rancho Águas Pratas, o público irá se divertir com os shows de Príncipes do Piseiro, da cantora Joyce Sophie e do grupo Zero Bala.