Procon realiza mutirão de renegociação de dívidas de energia elétrica Divulgação

Publicado 28/11/2023 11:00 | Atualizado 28/11/2023 11:06

O Procon de Resende, em parceria com a Enel, realiza nesta quinta-feira (30) um mutirão de renegociação de dívidas para moradores de Resende e Itatiaia. O evento acontece no Procon Resende, na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 104 (Edifício da APM - 3º andar), das 9h30 às 16h.

Os requisitos para participação incluem ter no mínimo uma fatura atrasada com mais de 90 dias, não possuir parcelamento vigente nos últimos 90 dias, não ter realizado nenhum parcelamento com órgão de defesa do consumidor no último ano, nem nos programas Renegocia ou Desenrola.

Condições especiais de parcelamento foram estabelecidas: dívidas de até R$2.500 ou valor oferecido pelo devedor não terão entrada, com o restante parcelado em até 24 vezes, sem multas, juros ou correção monetária. Para dívidas entre R$2.501 e R$5.000, a entrada será de 5% ou valor oferecido pelo devedor, enquanto dívidas acima de R$5.000 terão entrada mínima de 10% ou no valor negociado pelo cliente. Em caso de reparcelamento do débito, a entrada mínima será de 30% do valor.

Os atendimentos deverão ser realizados pelo titular da conta, mediante apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência. Terceiros poderão realizar o processo mediante procuração.