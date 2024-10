Estudantes de Resende participam de programa ambiental do Pérolas Negras - Divulgação

Estudantes de Resende participam de programa ambiental do Pérolas NegrasDivulgação

Publicado 18/10/2024 17:00 | Atualizado 18/10/2024 19:52

Neste mês de outubro, a Academia Pérolas Negras promoveu a segunda edição do programa “Contos na Floresta”, com a participação de alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Adelaide Lopes Salgado, do bairro Capelinha, em Resende. O projeto, que integra educação, meio ambiente e cultura, leva as crianças para uma imersão na floresta, combinando atividades lúdicas com conscientização ambiental e o resgate de tradições culturais.

Os alunos foram recebidos pela equipe de educação ambiental do Pérolas Negras, acompanhados das atletas do futebol feminino, que participaram ativamente da programação. O evento incluiu a narração da história “Tulu, em busca de um lugar para viver”, de Donaldo Buchweitz, um conto que relata a jornada de um menino indígena e seu povo Macuxi em busca de um refúgio após verem sua floresta destruída por queimadas criminosas.

Após a contação de história, os alunos seguiram para uma trilha na “Floresta de Gols”, uma área reflorestada no CT Pérolas Negras. Durante o percurso, coletaram sementes, em uma atividade simbólica que conectou o enredo do conto à realidade ambiental vivida pela comunidade. Ao fim da trilha, foi realizada a semeadura de novas árvores no berçário, e os alunos plantaram uma muda de árvore frutífera nativa da Mata Atlântica no pomar do clube.

Um momento especial da visita foi o reencontro dos alunos com as árvores que eles plantaram há um ano e nove meses, quando participaram da primeira edição do “Contos na Floresta”. Eles puderam observar o desenvolvimento da flora e fauna no local, percebendo o impacto positivo de suas ações na regeneração ambiental.