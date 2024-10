Resende renova contrato com quatro jogadores - Thaís Penna/RFC

Resende renova contrato com quatro jogadoresThaís Penna/RFC

Publicado 18/10/2024 16:00 | Atualizado 18/10/2024 19:49

O Resende FC renovou contrato com quatro jogadores que disputaram a temporada pelo clube. São eles: o goleiro João Lazzari, o meia Juliano Fabro e os atacantes Eduardo Tanque e Matheus Goiano.

O Gigante do Vale volta a jogar oficialmente na próxima Série A2, que deve começar em meados de maio de 2025. Por isso, a expectativa é de que os jogadores sejam emprestados para adquirir rodagem.

João Lazzari tem 24 anos e atuou somente nos jogos de ida e volta das oitavadas de final da Copa Rio. Eduardo Tanque, de 22 anos, foi o artilheiro do Resende na temporada, com quatro gols marcados.

Matheus Goiano, de 25 anos, foi o vice-artilheiro, com três tentos. Já o meia Juliano Fabro, de 25 anos, disputou 13 jogos com a camisa do Resende na temporada e marcou dois gols.

Segundo o executivo de futebol, Rafael Gatti, a decisão de renovar os contratos desses quatro jogadores reflete a confiança da diretoria no talento e no comprometimento. "O Resende FC continua a apostar em um elenco forte, visando não apenas o sucesso na Série A2, mas também o fortalecimento da equipe para futuras competições".