Pérolas Negras perde para o Fluminense no Carioca FemininoDivulgação

Publicado 24/10/2024 09:00 | Atualizado 24/10/2024 10:53

Pela quinta rodada do Carioca Feminino, o Pérolas Negras perdeu por 3 a 0 para o Fluminense nesta quarta-feira (23). O jogo foi no Estádio de Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

O Fluminense pressionou a equipe adversária desde o apito inicial. Os gols foram marcados por Nath Branco, Lurdinha e Keké.

Com a derrota, o Pérolas Negras encerra a participação no Carioca Feminino na terceira colocação do Grupo A, com 10 pontos, atrás do Botafogo e do Flamengo.