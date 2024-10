Publicado 22/10/2024 19:00 | Atualizado 22/10/2024 22:36

Resende recebe nesta quarta-feira (23) o I Encontro da Linha de Cuidado do AVC do Médio Paraíba. O evento será na Universidade Estácio de Sá, no bairro Jardim Brasília, com a participação de representantes de hospitais da região, Unidades de Pronto Atendimento, SAMU, unidades de saúde, universidades e hospitais particulares.

Segundo a organização, o objetivo do evento é fortalecer a articulação entre os serviços de saúde, desde o atendimento pré-hospitalar até as unidades básicas, com o objetivo de criar uma linha de cuidados ao AVC que integre toda a rede. Para participar, é necessário se inscrever no site

Confira a programação abaixo:

14h - Abertura.

14h20 - Panorama do Acidente Vascular Cerebral no Brasil e no mundo.

Marcelo Namen (médico neurologista coordenador UTI Neuro do HMHSG)

14h50 - Manejo do Protocolo de AVC: desafios e oportunidades.

Henrique Miller Balieiro (médico cardiologista coordenador do CTI Geral do HMHSG)

15h20 - Neurointensivismo e cuidados no AVC pós trombólise.

Renata Magrani Junqueira (médica neurologista coordenadora da UTI Neuro do HMHSG)

15h50 - Condução do paciente no pós alta: estratégias do acompanhamento ambulatorial.

Laís Chiesse Ribas (médica da rotina da clínica médica e plantonista da UTI Neurológica do HMHSG)

16h20 - Cidade Angels: Integração da linha de cuidados do AVC.

Andressa Amaral (enfermeira consultora científica)

16h50 - Mesa Redonda para discussão do caso e talk show: relato de história real.

Eliseu Leal (enfermeiro geriatra e mestre em ciências do cuidado em saúde)

17h30 - Encerramento.