Publicado 19/10/2024 18:39 | Atualizado 19/10/2024 19:38

Um adolescente, de 14 anos, morreu na sexta-feira (18) pelo vírus da influenza B em Resende. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a prefeitura de Resende, o paciente foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um hospital particular da cidade na quinta-feira (17).

Influenza B é a gripe causada pelo influenzavirus B, causando inflamação nas vias respiratórias superiores, febre, tosse, coriza, dores pelo corpo, dor de cabeça, entre outros. Ao contrário do tipo A, que se divide em subtipos, o influenzavirus B apresenta apenas duas variantes: Victoria e Yamagata.