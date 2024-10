Deslizamento de terra interdita parte da Rodovia Rio X Caxambu - Divulgação

Publicado 22/10/2024 07:00 | Atualizado 22/10/2024 21:48

Um deslizamento de terra na segunda-feira (21) deixou o trânsito em meia pista na BR-354, a Rodovia Rio X Caxambu, em Resende. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho está a cerca de 3 quilômetros da Garganta do Registro, na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.



Ainda segundo a PRF, o trânsito no local está fluindo no sistema "pare e siga". Não há uma previsão para normalizar o tráfego.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela manutenção da rodovia, foi acionado e está realizando ações para liberar a pista.