PRF recupera carro de luxo roubado em caminhão-cegonha - Divulgação

PRF recupera carro de luxo roubado em caminhão-cegonhaDivulgação

Publicado 21/10/2024 13:00 | Atualizado 21/10/2024 17:09

Um veículo de luxo, avaliado em R$ 350 mil, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira (21) na Via Dutra, em Resende. O carro tinha registro de roubo e estava em uma carreta-cegonha.

Segundo a PRF, a carreta transportava vários veículos. Ao inspecionar um deles, os agentes encontraram indícios de adulteração no carro de luxo. Ele havia sido roubado na quarta-feira passada (16) no Rio de Janeiro.

O motorista da cegonha afirmou que estava transportava a carga do Rio de Janeiro para São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende.