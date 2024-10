Publicado 23/10/2024 08:00

A Prefeitura de Resende promove na quinta-feira (24), às 13h30, o V Seminário em Saúde do Trabalhador. Com o tema: “Câncer Relacionado ao Trabalho”, o evento será na Universidade Estácio de Sá, no bairro Jardim Brasília. Os interessados devem se inscrever por meio do link

Fazem parte da mobilização o Cerest Médio Paraíba II, o Núcleo de Educação Permanente (NEPS), o VIGIDANT e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Fazem parte do público-alvo os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que tenham interesse em somar conhecimento.

As palestrantes serão Fátima Sueli Neto Riveiro, mestre e doutora em Saúde Coletiva, professora, associada da UERJ, coordenadora do grupo de ensino e pesquisa em Epidemiologia do câncer - GEPEC/UERJ); e Maíra Villela de Souza Duizith, oncologia clínica; oncologia dor – Hospital Samer Resende, Oncobarra – Barra Mansa; Hospital Foa Volta Redonda e Certho - Guaratinguetá-SP.