Publicado 29/10/2024 20:09

Resende - O Terceiro Seminário Temático Museu & Patrimônio, promovido pelo Museu de Arte Moderna (MAM) de Resende, aconteceu na tarde desta terça-feira (29), no MAM. Com o tema “Os livros de tombamento”, o evento teve como objetivo atingir os estudantes de Artes, História, Turismo, além de todos que se interessam por patrimônio cultural.



O encontro destacou a importância dos Livros de Tombamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), onde são catalogados bens culturais com valores arqueológicos, etnográficos, paisagísticos, históricos e artísticos, como explicou Tatiana Avelino, museóloga responsável pelo seminário.

Avelino enfatizou ainda que o tombamento é um processo essencial para proteger e conservar a memória cultural brasileira, que é constantemente ameaçada pela degradação e descaracterização. A atividade integra o projeto de mestrado da museóloga, que exige a realização de seminários para debater e conscientizar o público sobre temas do patrimônio cultural.



"Os livros do Iphan são fundamentais para garantir a proteção de bens culturais reconhecidos tanto nacional como internacionalmente, incluindo aqueles listados como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Assim, o seminário busca promover um entendimento mais profundo sobre o valor e o papel do tombamento na preservação cultural." concluiu, Tatiana.