Festival de Canto das Agulhas Negras abre inscriçõesDouglas Pacheco

Publicado 25/10/2024 15:00 | Atualizado 25/10/2024 17:03

Estão abertas, até o dia 1º de novembro, as inscrições para o 3º Festival de Canto das Agulhas. O objetivo do concurso é selecionar e premiar as melhores músicas inéditas e originais inscritas no evento. O evento acontece no dia 22 de novembro.

Podem participar compositores do Sul Fluminense maiores de 18 anos ou menores autorizados pelo pais/responsáveis legais. Todas as músicas inscritas devem ser compostas e interpretadas em português. As inscrições são gratuitas e feitas pelo e-mail festivalagulhasnegras@gmail.com.

O Festival consiste em três etapas, sendo o período de inscrição, a seleção eliminatória e a final. Dentre as músicas finalistas, serão concedidos 14 prêmios culturais para as Melhores Músicas; um prêmio para Melhor Intérprete e um Prêmio Cultural de Aclamação Popular. Os valores dos prêmios variam de R$ 300 a R$ 3.500.