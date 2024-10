Após temporal em Resende, jovem leva choque elétrico na rua - Redes Sociais

Publicado 25/10/2024 00:01

O temporal nesta quinta-feira (24) em Resende causou diversos transtornos na cidade. Além de quedas de árvores e alagamentos, um jovem levou um choque elétrico de um cabo que havia se rompido. Segundo a Defesa Civil, choveu 49 milímetros em 28 minutos.

A mãe do jovem contou aos agentes que, ao sair da escola e tentar passar pela Rua Augusto Xavier de Lima, no bairro Jardim Jalisco, que estava alagada, ele teve uma sensação de choque elétrico por um cabo da rede de energia que havia se rompido. Para se salvar, o estudante subiu na raiz de uma árvore até ser resgatado pela Defesa Civil.

Por conta do grande volume em pouco tempo, o sistema de drenagem não suportou a quantidade de água. Houve alagamentos também no bairro Jardim Aliança II. Árvores caíram em diversos pontos da cidade. Um muro caiu no bairro Cabral, mas não ninguém ficou ferido.